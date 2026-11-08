سبحان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازنگری ساختار سازمانی دانشکده‌های تابعه، شماری از بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه خبر داد.



وی افزود: در راستای ارتقای بهره‌وری سازمانی، متناسب‌سازی ساختار دانشکده‌ها با مأموریت‌های جدید و پاسخگویی به نیازهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی، فرآیند بازنگری ساختار سازمانی دانشکده‌های تابعه که از زمان تأسیس تغییری نداشتند، از سال گذشته با پیگیری مستمر ریاست دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در این فرآیند، توسعه و ارتقای جایگاه واحدهای تخصصی، تناسب نیروی انسانی با حجم فعالیت‌ها، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های علمی و اجرایی و ایجاد زمینه برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی باکیفیت‌تر مورد توجه قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: این بازنگری با مشارکت مدیران و کارشناسان مرکز توسعه مدیریت وزارت بهداشت و معاونت توسعه، پیگیری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و برگزاری جلسات متعدد انجام شد و در نهایت به افزایش ۸۶ پست سازمانی در دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، بهداشت و پرستاری و مامایی منجر شد.

وی همچنین از بازنگری ساختار سازمانی بیمارستان‌های امام خمینی (ره) اردبیل، فاطمی، امام رضا (ع) و ولیعصر در یک سال گذشته خبر داد و گفت: ساختار سازمانی دو مرکز تحقیقاتی بیماری‌های گوارش و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت نیز تدوین و ایجاد شد که در مجموع، این اقدامات افزایش حدود هزار پست سازمانی را در پی داشته است.