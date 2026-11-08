هیبت‌الله عبدالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برطرف شدن مشکل کدورت آب شرب سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در مسیر سراب‌گرم، آب ورودی به تأسیسات دچار کدورت شد که اقدامات لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان با تلاش و پیگیری مستمر موفق شدند کدورت آب را برطرف کنند و وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سرپل‌ذهاب با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: موضوع با جدیت پیگیری شد تا مشکل ایجادشده در تأمین آب شرب برطرف شود.

عبدالی با اطمینان‌بخشی به شهروندان تأکید کرد: با رفع کدورت آب، جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد و شرایط به حالت عادی بازگشته است.