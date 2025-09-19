میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم شهرستان سرپل‌ذهاب، مشکلات بانکی ناشی از دریافت تسهیلات بازسازی است که در سال‌های اخیر بار سنگینی بر دوش خانواده‌های زلزله‌زده گذاشته است.

وی افزود: متأسفانه برخی بانک‌ها بدون توجه به شرایط سخت و ویژه مردم زلزله‌زده، اقدام به برداشت سود و حتی جریمه از حساب‌ها کرده‌اند که این روند نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. این موضوع بارها از سوی مردم و مسئولان محلی مطرح شد و خوشبختانه با پیگیری نماینده مردم در مجلس و همچنین مصوبه اخیر دولت، تصمیمات مهمی برای رفع این مشکلات اتخاذ شده است.

فرماندار سرپل‌ذهاب تصریح کرد: دولت همواره نشان داده که در کنار مردم زلزله‌زده ایستاده است و در تصمیم اخیر خود بار دیگر ثابت کرد که پشتیبان واقعی مردم خواهد بود. با این مصوبه، انتظار می‌رود بخش مهمی از نگرانی‌ها و مشکلات بانکی مردم شهرستان به‌طور کامل برطرف شود.

رحیمی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر خدمت به مردم، بیان داشت: تمامی نهادها موظف‌اند در راستای اجرای این مصوبه نهایت همکاری را داشته باشند و به‌ویژه بانک‌ها باید پیش‌قدم شده و به‌طور عملی برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.

وی ادامه داد: رضایتمندی مردم و رفع دغدغه‌های زلزله‌زدگان وظیفه‌ای سنگین بر دوش همه مسئولان است. مردم سرپل‌ذهاب طی این سال‌ها با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و امروز وقت آن رسیده که با همت دولت، مجلس و سیستم بانکی کشور، این مشکلات به‌طور ریشه‌ای برطرف شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق و کامل مصوبه دولت، بار مالی سنگینی که بر دوش مردم بود کاهش یابد و شرایطی فراهم شود تا زلزله‌زدگان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری زندگی خود را سامان دهند.