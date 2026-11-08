به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با صدور پیامی، درگذشت کوروش زارعی، هنرمند متعهد و پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی را به خانواده وی، جامعه هنری کشور، همکاران و دوستداران این هنرمند تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: با نهایت تأسف و تألم، درگذشت هنرمند متعهد، پیشکسوت و پرآوازه عرصه هنرهای نمایشی، استاد کوروش زارعی را به خانواده محترم، جامعه هنرمندان، همکاران و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

استاد زارعی، از چهره‌های باسابقه و اثرگذار هنرهای نمایشی حوزه هنری بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی را بر عهده داشت و در این دوران، نقش بی‌بدیلی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.

درگذشت این هنرمند مؤمن، فروتن و انقلابی، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه هنری، به ویژه هنرمندان متعهد استان قم و حوزه هنری انقلاب اسلامی است. او الگویی از هنرمند متعهد بود که هنر خود را در خدمت ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های متعالی اسلامی قرار داد.

حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم، دوستان، همکاران و تمامی جامعه هنری کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با اولیاءالله، و برای بازماندگان صبر جزیل و اجر جمیل مسئلت می‌نماید.