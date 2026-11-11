به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آبان ۱۴۰۵)، پس از افت قابل توجه در معاملات روز گذشته، با افزایش نسبی همراه شد؛ با این حال، نگرانی‌ها درباره تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو آمریکا همچنان مانعی در برابر رشد بیشتر بهای این فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

به نوشته رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات امروز با ۰.۳ درصد افزایش به ۴ هزار و ۴۴ دلار و ۵۶ سنت رسید. همچنین بهای معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر به ۴ هزار و ۵۲ دلار و ۵۰ سنت افزایش یافت.

این افزایش در شرایطی رخ داد که قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه نزدیک به سه درصد کاهش یافته بود. بهبود نسبی تقاضا و خریدهای تکنیکال معامله‌گران از جمله عواملی بود که به بازگشت قیمت این فلز گران‌بها در معاملات امروز کمک کرد.

با این حال، انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا برای ماه اکتبر، احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. افزایش نرخ بهره معمولاً با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا همراه می‌شود؛ زیرا این فلز برخلاف اوراق و سپرده‌های بهره‌دار، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس، فعالان بازار همچنان تحولات اقتصادی آمریکا و تصمیمات آتی بانک مرکزی این کشور را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت طلا ارزیابی می‌کنند.