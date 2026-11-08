سرهنگ مراد هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ مرزی بانه با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال غیرقانونی احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اجرای گشت‌های هدفمند و استقرار در نقاط صعب‌العبور مرزی، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند پیش از خروج دام‌ها از کشور، ۱۴۷ رأس احشام قاچاق شامل ۱۲۳ رأس گوسفند و ۲۴ رأس گوساله را کشف و ضبط کنند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان از محل حادثه بیان کرد: متخلفان پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار گرفته است.

هنرور با بیان اینکه ارزش دام‌های کشف‌شده برابر اعلام کارشناسان ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه قاچاق دام و خروج غیرقانونی احشام از مرزهای کشور برخورد می‌کنند.