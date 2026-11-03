به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد هنرور بعدازظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق دام و با رصد و پایش نوار مرزی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی و استقرار کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق به کشف ۲۴۳ رأس دام قاچاق پیش از خروج از کشور شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه ادامه داد: قاچاقچیان پس از رها کردن احشام و با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

هنرور با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش دام‌های کشف‌شده، خاطرنشان کرد: ارزش این محموله ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است و مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر مرزها، مقابله با قاچاق دام را با جدیت دنبال می‌کنند.