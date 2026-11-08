به گزارش خبرنگار مهر، آقامعلی سلطانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جلسه ستاد تنظیم بازار ملارد با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین مایحتاج عمومی اظهار کرد: با هدف تأمین اقلام ضروری شهروندان و تعادل‌بخشی به بازار، فرآیند جذب و توزیع ۱۷۰ تن کالای اساسی شامل ۱۰۰ تن مرغ و ۷۰ تن روغن در دستور کار قرار گرفته است که به زودی در سطح منطقه توزیع خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار ملارد با تفکیک اقلام در نظر گرفته شده افزود: این محموله با تلاش دستگاه‌های اجرایی مرتبط تأمین شده و به زودی با نظارت دقیق در شبکه توزیع عرضه می‌گردد تا شهروندان برای تهیه کالاهای اساسی خود دغدغه‌ای نداشته باشند.

سلطانی در پایان با تأکید بر لزوم استمرار نظارت‌های میدانی بر بازار خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند با همکاری یکدیگر بر روند توزیع کالاها نظارت کنند تا اقلام اساسی بدون واسطه و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.