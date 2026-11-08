https://mehrnews.com/x3dyt8 ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 7004801 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ قیام مردم سلماس در شب ۲۵۳ در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - سلماسی ها یکشنبه شب در موج ۲۵۳ مقاومت فریاد استکبار ستیزی و حمایت از رهبری و انقلاب سردادند. دریافت 20 MB کد مطلب 7004801 کپی شد مطالب مرتبط ناشران کتاب را منتشر میکنند، اما برای دیدهشدنش کاری نمیکنند! اجتماع باشکوه مردم ولایتمدار بیله سوار تجمعات شبانه ملارد به ایستگاه ۲۵۳ ام رسید وداع با پیکر شهید گمنام در تجمع شبانه مردم نمین برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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