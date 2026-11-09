به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداحمد موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش خریدهای مشکوک طلا در تعدادی از طلافروشی‌های بوشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند که از استان‌های دیگر فعالیت می‌کردند، با استفاده از روش فیشینگ و ارسال لینک‌های جعلی، اطلاعات بانکی شهروندانی در شمال‌شرق کشور را سرقت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های آنان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر ادامه داد: اعضای این باند برای پنهان کردن منشأ وجوه سرقتی و پولشویی، مبالغ برداشت‌شده را از طریق کارت‌های بانکی اجاره‌ای به خرید طلا و سکه تبدیل می‌کردند.

موسوی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم اصلی این پرونده را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کردند. این فرد در ابتدا منکر ارتکاب جرم بود اما پس از مواجهه با مستندات و ادله فنی به اقدامات مجرمانه خود اعتراف کرد.

سرقت اطلاعات و دسترسی به حساب‌های بانکی

وی خاطرنشان کرد: متهم با فردی ناشناس در فضای مجازی همکاری داشته و از طریق ارسال لینک‌های آلوده با عناوینی مانند عکس یادگاری و کارت دعوت عروسی، زمینه سرقت اطلاعات و دسترسی به حساب‌های بانکی قربانیان را فراهم می‌کرد.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره به صدور قرار بازداشت موقت برای متهم گفت: پس از تکمیل تحقیقات اولیه و با دستور مقام قضایی، متهم روانه زندان شد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احراز هویت دقیق مشتریان در طلافروشی‌ها و سایر اصناف حساس تأکید کرد و از فعالان این صنوف خواست در معاملات مشکوک دقت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین به شهروندان هشدار داد از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک که با عناوینی مانند تصاویر شخصی، کارت دعوت یا پیام‌های جذاب ارسال می‌شوند، خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در پایان تأکید کرد: شهروندانی که با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود مواجه می‌شوند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف ۳۰ دقیقه موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.