به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره هجدهم مسابقات «مدهامتان» در همدان اظهار کرد: جامعه نورانی و موفق، جامعه‌ای است که قرآن و معارف قرآنی در آن جایگاه محوری داشته باشد و برگزاری رویدادهای قرآنی از جمله مسابقات «مدهامتان» یکی از راه‌های موثر برای سوق دادن جامعه به این سمت است.

وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور نونهالان، نوجوانان و برگزیدگان قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: استان همدان برای دومین سال متوالی توفیق میزبانی از این رویداد ملی را دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی این رویداد تصریح کرد: مسابقات «مدهامتان» صرفا یک رقابت نیست بلکه فرصتی برای معطر شدن فضای جامعه به عطر قرآن و معارف اهل‌بیت (ع) است و برنامه‌های جنبی این رویداد از جمله کرسی‌های تلاوت و حضور چهره‌های قرآنی در محافل مختلف فضای قرآنی استان را پررنگ‌تر می‌کند.

وی با اشاره به نقش این رویداد در تحقق مطالبه رهبر شهید انقلاب مبنی بر «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» خاطرنشان کرد: از آنجا که این مسابقات با محوریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار می‌شود، می‌تواند به تقویت فعالیت‌های قرآنی مساجد، شکل‌گیری پایگاه‌های قرآنی فعال و انس بیشتر نوجوانان و جوانان با کلام وحی منجر شود.

حجت‌الاسلام گرجی پویایی و ایجاد نشاط در فعالیت‌های قرآنی را ابزاری مهم برای جذب نسل جوان به مساجد دانست و گفت: فراهم شدن فضایی بانشاط و معنوی در رقابت‌های قرآنی فرصتی مغتنم برای پیوند عمیق‌تر نوجوانان و جوانان با مساجد و معارف دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه میزبانی این رویداد ملی در فضاسازی معنوی و تلطیف فضای فرهنگی شهر تاثیرگذار است، افزود: حضور قاریان، داوران و فعالان قرآنی سراسر کشور در همدان فرصتی برای گسترش نشاط معنوی در سطح جامعه فراهم می‌کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت کانون‌های مساجد استان و پیگیری‌های استاندار همدان برای میزبانی این رویداد بیان کرد: امیدواریم این اقدامات گامی موثر در راستای تحقق مطالبات رهبری در زمینه انس نسل جوان با قرآن و احیای کارکردهای قرآنی مساجد باشد.