به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری عصر دوشنبه در بازدید از روند برگزاری مسابقات قرآنی «مدهامتان» در مسجد جامع همدان با اشاره به ویژگی‌های دوره اخیر اظهار کرد: مسابقات قرآنی «مدهامتان» از باسابقه‌ترین رویدادهای قرآنی کشور است که تاکنون ۱۸ دوره از آن برگزار شده و از دوره هفدهم با میزبانی مردم متدین همدان شاهد تحولی اساسی در شیوه برگزاری آن بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تغییرات مسابقات «مدهامتان» حرکت به سمت برگزاری گروهی و تیمی است، افزود: این شیوه از ۲ منظر اهمیت دارد نخست اینکه مسجد برای ایفای نقش به عنوان پایگاه قرآنی باید نیروهای توانمند قرآنی همچون موذن، مکبر و قاری تربیت کند و دوم اینکه زمینه تمرین کار گروهی و فعالیت‌های ترویجی و تبیینی در حوزه قرآن کریم را فراهم می‌سازد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برخی فعالیت‌های قرآنی برای تناسب با اقتضائات بومی و شرایط فرهنگی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر و فرهنگ نظیر قصه‌گویی، روایتگری و ارائه مفاهیم قرآنی در قالب آثار هنری هستند که این ۲ رویکرد تیمی و هنری از برجسته‌ترین ویژگی‌های دوره‌های هفدهم و هجدهم مسابقات «مدهامتان» به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه رویکرد تیمی مسابقات با استقبال جامعه قرآنی کشور و بچه‌های مسجد مواجه شده است، تصریح کرد: امسال شاهد افزایش بیش از ۳۵ درصدی تیم‌های شرکت‌کننده در سراسر کشور بوده‌ایم؛ به طوری که در سال جاری حدود یک هزار و ۲۰۰ مسجد با اعزام بیش از یک هزار و ۸۰۰ تیم در این رویداد قرآنی مشارکت داشته‌اند و امیدواریم در دوره‌های آینده زمینه حضور مساجد بیشتری فراهم شود.

حجت‌الاسلام ملانوری با تجلیل از ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی استان همدان خاطرنشان کرد: همدان با برخورداری از جلسات قرآنی خانگی، محافل، مسسات فرهنگی و استعدادهای ارزشمند استانی مستعد برای میزبانی است و برگزاری موفق دوره هفدهم به همراه تلاش مجموعه اجرایی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه‌ساز شکل گیری تجربه‌ای تازه در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی شد که این روند در دوره هجدهم نیز با افزایش مشارکت استمرار یافته است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم تحقق منویات رهبر شهید انقلاب مبنی بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآنی گفت: برای تحقق این نگاه باید به تبلیغ و ترویج معارف قرآن کریم از طریق هنرهای تجسمی و قالب‌های جذاب هنری توجه ویژه داشت تا زمینه انس بیشتر مردم و انتقال شیرین‌تر مفاهیم الهی بیش از پیش فراهم شود.