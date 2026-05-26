به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمهای «استخر» به تهیهکنندگی محمدحسین شایسته و کارگردانی سروش صحت، «سقف» به تهیهکنندگی سعید خانی نامقی و کارگردانی ابراهیم امینی، «پل» به تهیهکنندگی سیدمصطفی حاجی احمدکاشی و کارگردانی محمدعلی عسگری پروانه نمایش دریافت کردند.
همچنین فیلمهای «سفید برفی» به تهیهکنندگی جعفر آقابابائیان و کارگردانی جواد نوریان، «ناپلئون در باغ زردآلو» به تهیهکنندگی احسان ظلیپور و کارگردانی حامد محمدی روزبهانی موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.
نظر شما