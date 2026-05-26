۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

فیلم‌های «استخر» و «پل» پروانه نمایش گرفتند

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش پنج فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «استخر» به تهیه‌کنندگی محمدحسین شایسته و کارگردانی سروش صحت، «سقف» به تهیه‌کنندگی سعید خانی نامقی و کارگردانی ابراهیم امینی، «پل» به تهیه‌کنندگی سیدمصطفی حاجی احمدکاشی و کارگردانی محمدعلی عسگری پروانه نمایش دریافت کردند.

همچنین فیلم‌های «سفید برفی» به تهیه‌کنندگی جعفر آقابابائیان و کارگردانی جواد نوریان، «ناپلئون در باغ زردآلو» به تهیه‌کنندگی احسان ظلی‌پور و کارگردانی حامد محمدی روزبهانی موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

ندا زنگینه

