  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

۵ فیلمنامه مجوز ساخت گرفتند؛ از کاظم دانشی تا امین زندگانی

۵ فیلمنامه مجوز ساخت گرفتند؛ از کاظم دانشی تا امین زندگانی

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۵ فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «تولد یک نجیب‌زاده» به تهیه‌کنندگی سعید سعدی، کارگردانی و نویسندگی لیلا عاج، «راز آرش» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد، «بازگشت» به تهیه‌کنندگی کاظم دانشی، کارگردانی میکائیل دیانی و نویسندگی حامد غضنفری پروانه ساخت گرفتند.

همچنین فیلمنامه های «کپسولی» به تهیه‌کنندگی مهدی ودادی، کارگردانی کاوه دهقان‌پور و نویسندگی سیدعلی حسینی و کاوه دهقان‌پور و «لندی» به تهیه‌کنندگی سید محمد حسینی، کارگردانی امین زندگانی و نویسندگی سید محمد حسینی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 6990122
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها