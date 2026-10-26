۵ فیلمنامه مجوز ساخت گرفتند؛ از کاظم دانشی تا امین زندگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «تولد یک نجیب‌زاده» به تهیه‌کنندگی سعید سعدی، کارگردانی و نویسندگی لیلا عاج، «راز آرش» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد، «بازگشت» به تهیه‌کنندگی کاظم دانشی، کارگردانی میکائیل دیانی و نویسندگی حامد غضنفری پروانه ساخت گرفتند.

همچنین فیلمنامه های «کپسولی» به تهیه‌کنندگی مهدی ودادی، کارگردانی کاوه دهقان‌پور و نویسندگی سیدعلی حسینی و کاوه دهقان‌پور و «لندی» به تهیه‌کنندگی سید محمد حسینی، کارگردانی امین زندگانی و نویسندگی سید محمد حسینی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.