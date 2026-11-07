به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، یحیی شفیعی اظهار کرد: این عملیات بامداد پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه، در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد و زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و بهره‌برداری کشاورزی فراهم آمد.

شفیعی با اشاره به همکاری دادستانی، فرماندهی انتظامی، فرمانداری شهرستان یزد و یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان در اجرای این احکام، گفت: صیانت از اراضی کشاورزی به هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد و برخورد قانونی با متخلفان نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی این بخش ایفا می‌کند.

وی اراضی زراعی و باغی را از سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های تأمین امنیت غذایی دانست و افزود: تغییر کاربری غیرمجاز، سطح اراضی مولد و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان یزد به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی از طریق گشت‌های یگان حفاظت، اراضی کشاورزی را پایش می‌کند و در صورت شناسایی تخلف، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار می‌دهد.

شفیعی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز و اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.