به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبری، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و گزارش سقوط یک درخت بزرگ در ابتدای کوچه آفتاب ۴۰ واقع در بلوار امام خمینی(ره)، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: شدت وزش باد موجب سقوط درخت و وارد آمدن خسارت به چهار دستگاه خودروی عبوری و پارک‌شده در محدوده حادثه شد و در این سانحه یک شهروند نیز مصدوم شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی آمل با اشاره به اقدامات نیروهای امدادی در محل گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمن‌سازی محیط و رفع خطر را انجام دادند تا از وقوع حوادث احتمالی و آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

اکبری با هشدار نسبت به خطر سقوط درختان در شرایط نامساعد جوی، از شهروندان خواست هنگام وزش باد شدید و بارندگی از توقف و تردد در کنار درختان فرسوده و مشکوک به سقوط خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده درختان خطرآفرین و موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اطلاع دهند.