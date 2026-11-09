به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیایی اظهار کرد: در پی خروج چهار واگن قطار باری در مسیر تهران ـ اینچه‌برون از ریل در محدوده روستای قره‌سو، از محل وقوع حادثه بازدید و روند اقدامات برای رفع انسداد مسیر بررسی شد.

وی افزود: این بازدید با همراهی فرماندار شهرستان ترکمن و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری گلستان انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: در جریان این بازدید ضمن خداقوت به کارکنان اداره‌کل راه‌آهن شمال شرق ۲، ابعاد حادثه و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت عملیات و بازگشایی هرچه سریع‌تر مسیر ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

مهیایی خاطرنشان کرد: نیروهای فنی و عملیاتی راه‌آهن در محل حادثه مستقر هستند و عملیات رفع انسداد با سرعت در حال انجام است.

وی گفت: پس از تکمیل اقدامات فنی و لازم، تردد قطارها در این محور ریلی از سر گرفته خواهد شد.