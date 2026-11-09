عابدین کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش ماه گذشته امسال، ۱۶ هزار پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع شده که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۹۰۰ پرونده به سازش خاتمه یافته است.

وی افزود: نوعاً پرونده‌های ارجاع‌شده کیفری و مالی هستند و مربوط به مهریه، نفقه یا اختلافات خانوادگی و مالی می‌شوند و از تیرماه همین سال جاری، از مجموع ۴۷۰۰ پرونده ارجاع‌شده به شعبه، ۲۶۰ پرونده به سازش ختم شده است.

این مسئول تصریح کرد: اثرگذاری این تلاش‌ها را می‌توان در کسب رتبه دوم کشوری شورای حل اختلاف استان در شاخص صلح و سازش مشاهده کرد و متوسط کشوری ۴۵ درصد است، اما استان ایلام در این زمینه سرآمد است.

وی خاطرنشان کرد: در ستاد صبر استان، ۱۸۰۰ صلح‌یار فعالیت دارند و به این عزیزان ۳۵۰۰ پرونده ارجاع شده که از این تعداد، ۲۹۰۰ پرونده به سازش خاتمه داده شده است.

رئیس شورای حل اختلاف ایلام در پایان گفت: یکی از پرونده‌های شاخص استان، اختلافی موروثی بود که حدود ۴۰ تا ۴۵ سال پیش بین دو خانواده وجود داشت و چند شب پیش با حضور صلح‌یاران و اعضای محل، این اختلاف به صلح و سازش ختم شد.