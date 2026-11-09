به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر دوشنبه در جلسه برخورد با زمین خواری در گچساران با اشاره به فعالیت جریان‌های سازمان‌یافته زمین‌خواری در شهرستان گچساران، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت اراضی دولتی موجود، برای توسعه احتمالی شهر دوگنبدان هیچ نیازی به الحاق اراضی غیردولتی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه حتی یک متر از اراضی غیردولتی به محدوده شهر دوگنبدان الحاق نخواهد شد، افزود: در صورت تصمیم‌گیری برای توسعه محدوده شهری از سوی راه و شهرسازی و مشاور طرح جامع، دولت ۴۰۰ هکتار زمین آماده در اختیار دارد و استفاده از اراضی غیردولتی تحت هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی فعالیت‌های مشکوک در حوزه زمین‌خواری در گچساران بیان کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، فعالیت این جریان از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و برخی افراد با همکاری احتمالی تعدادی از نهادها، اقدام به تغییر کاربری اراضی و قطعه‌بندی آن‌ها کرده‌اند.

پارسایی ادامه داد: تغییر کاربری برخی اراضی با کاربری فضای سبز به مسکونی و تفکیک آن‌ها به قطعات کوچک، از جمله تخلفاتی است که شناسایی شده و این اقدامات از نظر قانونی فاقد اعتبار است.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: موضوع همکاری احتمالی برخی دستگاه‌های اجرایی با افراد سودجو در قالب شکایت‌هایی به دادستانی ارسال شده و پیگیری‌های قضایی در این زمینه آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه اراضی مورد اشاره هنوز به مرحله صدور اسناد نهایی نرسیده‌اند و اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن آن‌ها به حاکمیت در حال انجام است.

پارسایی همچنین با هشدار نسبت به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در گچساران، بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حریم اراضی متعلق به شرکت نفت گفت: هرگونه توسعه، تصرف و ساخت‌وساز در اراضی و حریم متعلق به شرکت نفت که فاقد مجوزهای قانونی باشد، ممنوع است و اجازه چنین اقداماتی داده نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر تداوم نظارت‌ها و پیگیری‌های قانونی برای مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از توسعه غیرمجاز شهری در گچساران تأکید کرد.