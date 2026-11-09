به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فصل جدید مسابقات لیگ برتر بوکس مردان در رده سنی بزرگسالان، هفته دوم این رقابت‌ها طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه) در ورزشگاه شهید شیرودی تهران و سالن بوکس شهید همت آکادمی ملی فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۶ تیم در حال پیگیری است و تیم‌های حاضر در رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

بر اساس برنامه اعلام ‌شده از سوی سازمان لیگ، روز نخست هفته دوم مسابقات، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ ماه، دو دیدار برگزار خواهد شد که در دیدار هفتم، تیم ‌های هیأت بوکس استان قم و نجف‌آباد اصفهان به مصاف هم می‌روند. در دیدار هشتم نیز تیم‌های رعد پدافند و گل گوهر سیرجان مقابل یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

در دومین روز از این رقابت‌ها، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، دو دیدار دیگر برگزار می‌شود. در دیدار نهم، تیم‌ های هیأت بوکس استان قم و رعد پدافند به رقابت خواهند پرداخت و در دیدار دهم نیز تیم‌های نجف ‌آباد اصفهان و گل گوهر سیرجان مقابل هم قرار می‌گیرند.

همچنین در روز پایانی هفته دوم مسابقات، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، دو دیدار باقی‌ مانده برگزار خواهد شد. در دیدار یازدهم، تیم‌ های هیأت بوکس استان قم و گل گوهر سیرجان صف‌ آرایی می‌کنند و در آخرین دیدار نیز تیم‌های نجف ‌آباد اصفهان و رعد پدافند به مصاف یکدیگر خواهند رفت.