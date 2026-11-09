سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور نزدیک به ۹۹ پروانه صنعتی جدید در استان، احیای معادن راکد را از اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن اعلام و اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۳۳ معدن راکد با برگزاری سه مزایده به چرخه فعالیت بازگشته‌اند و مزایده جدیدی نیز با هدف جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی سایر معادن راکد برگزار خواهد شد، این در حالی است که در برخی استان‌ها ممکن است حتی سالانه یک مزایده نیز برگزار نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه گفت: طی هفت ماه گذشته ۵۱۲ جواز تأسیس صنعتی در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خیرخواه با اشاره به روند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای صنعتی در استان اظهار کرد: با وجود این تصور که شرایط فعلی کشور ممکن است از انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و دریافت جواز تأسیس بکاهد، آمار افرایشی بیانگر تداوم تمایل سرمایه‌گذاران و وجود ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در استان است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور مجوز خودروسازی در استان افزود: سه نوع کامیون کشنده برای تولید آماده می‌شود و صدور مجوز تولید کامیون گازسوز نیز در دست اقدام است.

وی همچنین با اشاره به یکی از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش شیشه‌سازی گفت: اخیراً به همراه استاندار از یک مجموعه بزرگ شیشه‌سازی که مراحل پایانی اجرای پروژه را سپری می‌کند، بازدید کردیم. سرمایه‌گذار این مجموعه دارای ۱۶ هزار کارمند و حقوق‌بگیر است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت فعالیت و انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در عرصه تولید و اقتصاد استان است.

خیرخواه از آزادسازی سامانه کاداستر برای ثبت محدوده‌های معدنی جدید خبر داد و با اشاره به ظرفیت معادن سنگ تزئینی استان اظهار کرد: آذربایجان ‌غربی دارای ۱۹۸ معدن سنگ تزئینی است که تاکنون تنها برای ۳۳ معدن واحد فرآوری ایجاد شده و در سایر معادن همچنان خام‌فروشی انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای توسعه واحدهای فرآوری در جوار معادنی همچون سیلیس و معادن انواع سنگ و سنگ‌های تزئینی به کار خواهیم گرفت تا ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان فراهم شود.