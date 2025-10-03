رضی منش: ۸۰۰ میلیارد ریال به پروژه تصفیه خانه شهر اسکو تخصیص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهری اسکو به ریاست بابک رضی‌منش و با حضور معاون فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اسکو، کارشناسان دفتر فنی استانداری و شهرداری و رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان اسکو رپز جمعه در محل شهرداری برگزار شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری در این جلسه با اعلام اینکه ۱۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری اسکو در اولویت اجرا می باشد، اظهار داشت: تکمیل این پروژه به عنوان ضرورتی اساسی در ارتقای بهداشت عمومی شهر شتاب خواهد گرفت.

رضی منش از تسریع پروژه تصفیه‌ خانه فاضلاب شهر اسکو و فاز چهار شهر جدید سهند با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد خبر داد و افزود: پروژه تصفیه خانه از نوع فرایند تصفیه به روش «اس.بی.آر» پیشرفته با ظرفیت ۱۵ هزار متر مکعب در شبانه روز می باشد که نیازمند ۶۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری می باشد.

وی با بیان اهمیت و ضرورت پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر اسکو به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ بهداشت و محیط زیست است، از تخصیص ۸۰ میلیارد تومان با تامین مالی شرکت عمران شهر جدید سهند و شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه به عنوان یک پروژه اولویت دار با جدیدت پیگیری شود.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه باغ شهر اسکو با ظرفیت های بی بدیل در حوزه های طبیعی و تاریخی نیازمند طرح «سی.دی.اس» با رویکرد غالب گردشگری است تا با نگاهی راهبردی و جامع نگر موتور محرک اقتصادی را با حفظ هویت فرهنگی و پایداری محیطی شهر را فعال نماید.

رضی‌منش به مسایل و مشکلات طرح جامع اسکو و مغایرت های متعدد طرح که چالش های جدی برای مردم و مدیریت شهری ایجاد نموده است، اشاره کرد و افزود؛ این موضوعات نیازمند احصا، طبقه بندی و اولویت بندی می باشد تا تصمیمات لازم جهت حل موضوعات و همچنین طریقه کره گشایی از مشکلات موجود اتخاذ گردد

وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر اسکو در حال تهیه می باشد، ابراز امیدواری کرد که بخشی از مغایرت های اساسی در طرح جامع از جمله عدم تعیین تکلیف باغات واقع در داخل شهر، حقوق مکتسبه مردم و کاهش محدوده شهر در این طرح بررسی و اصلاحات لازم در طرح تفصیلی اعمال و زمینه توسعه پایدار این شهر با رویکرد غالب گردشگری فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تسریع در تهیه طرح تفصیلی شهر گفت: این طرح باید ضمن رفع نواقص و مغایرت های گذشته به عنوان ایجاد بستر قانونی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و گردشگری انجام شود و باغات رها شده با مدیریت صحیح به منبعی پایدار برای رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهر تبدیل شوند.

وی در ادامه، توسعه شبکه معابر و مسیرگشایی خیابان ۳۰ متری شهر اسکو متصل به فاز ۴ سهند را یکی از ضرورت های توسعه شهر اسکو دانست و افزود؛ اجرای این طرح منجر به افزایش تحرک اقتصادی شهر خواهد شد که در این زمینه حمایت های لازم از طریق اداره کل دفتر فنی جهت بسترسازی برای اجرای طرح انجام خواهد شد.