نظارت ویژه شب یلدا بر واحدهای صنفی چناران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم، رئیس اداره صمت چناران عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره صمت با همراهی تعزیرات حکومتی، کارشناسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان بر اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا بر چند واحد صنفی نظارت کردند.

رئیس اداره صمت چناران بیان کرد: از چند واحد صنفی میوه فروشی، خواروبار و آجیل و شیرینی فروشی بازدید و اقدامات تیم‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از پانزدهم آذرماه لغایت اول دیماه توسط دستگاه‌های نظارتی چناران در حال اجرا است و تیم‌های بازرسی از واحدهای صنفی میوه فروشی، آجیل و خشکبار، شیرینی فروشی بازدید می‌کنند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

مقدم از مردم خواست، در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات صنفی مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا تلفن ۴۶۱۲۳۴۴۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.