به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین‌الله موسوی، رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران این اداره کل، با اشاره به تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در استان اظهار کرد: حضور شهدای والامقام در فضای مدارس، فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه مقاومت و آشنایی نسل نوجوان و جوان با آرمان‌ها و ارزش‌های والای شهداست.

وی با تأکید بر نقش مدارس در انتقال مفاهیم ارزشی و فرهنگی افزود: مدارس به‌عنوان کانون‌های مهم تربیتی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل آینده دارند و حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در این محیط‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضایی معنوی و تأثیرگذار برای دانش‌آموزان باشد.

موسوی تصریح کرد: در همین راستا، با هماهنگی و همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی لازم برای حضور کاروان شهدای گمنام در مدارس انجام شده است تا دانش‌آموزان در فضایی آکنده از معنویت، با مفاهیم ارزشمند شهادت، فداکاری و ازخودگذشتگی بیشتر آشنا شوند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و استقلال کشور را رقم زدند و امروز رسالت مجموعه آموزش و پرورش، زنده نگه‌داشتن یاد و نام این قهرمانان و تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و پایبند به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.