واحد ۵ «مبین» به مدار تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در کدال توسط مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، عملیات بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده توربین گازی واحد ۵ که در پی حمله ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آسیب دیده بود، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان این مجموعه به سرانجام رسید و این توربین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ با موفقیت با شبکه برق سنکرون و به مدار تولید بازگشت.

این گزارش حاکی است، پیش از راه‌اندازی این توربین، سایر تجهیزات کلیدی از جمله توربین گازی واحد ۸، بویلر بازیافت حرارتی (HRSG)، سه دستگاه بویلر کمکی با ظرفیت ۷۵ تن بخار در ساعت و یک دستگاه بویلر کمکی با ظرفیت ۳۵۰ تن بخار در ساعت نیز به مدار تولید بازگشته بودند که این اقدام، گام مهم دیگری در راستای بازیابی تدریجی ظرفیت تولید برق این شرکت محسوب می‌شود.

ادامه عملیات بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده

مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس در بخش دیگری از این اطلاعیه، ضمن تأکید بر تداوم عملیات بازسازی سایر تجهیزات آسیب‌دیده، تصریح کرده است که عملکرد تولید و فروش ناشی از بازگشت توربین مذکور به مدار تولید، در گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت منعکس خواهد شد.

همچنین، مخارج تعمیر و بازسازی و آثار مالی مربوط به توقف و شروع مجدد فعالیت، مطابق با استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی مربوطه لحاظ خواهد شد. این شرکت وعده داده است اطلاعات تکمیلی پیرامون آثار مالی با اهمیت این رویداد، به‌محض دستیابی به برآورد قابل اتکا، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

گفتنی است، این بازگشتِ تولیدی در حالی صورت می‌گیرد که «مبین انرژی» به عنوان یکی از بازوهای حیاتی تأمین یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی، تحت تأثیر آسیب‌های ناشی از حملات زیرساختی در ابتدای سال جاری قرار گرفته بود و اکنون با بازگشت توربین واحد ۵، ظرفیت عملیاتی این نیروگاه با شتاب بیشتری به شرایط عادی بازمی‌گردد.