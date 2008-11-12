زنگ رادیو قرآن در مدارس کشور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد فضای مناسب قرآنی در مدارس در سال نوآوری و شکوفایی در راستای پیامهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نهادینه کردن مسئله قرآن در مدارس، طرح "رادیو قرآن در مدارس" استانهای سراسر کشور به اجرا در آمد.

این طرح همزمان با سراسر کشور در کلانشهر کرج نواحی چهارگانه آموزش و پرورش در دبیرستانهای مختلف پسرانه و دخترانه به اجرا در آمد.

در این خصوص طی مراسمی که در دبیرستان دخترانه صدر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج برگزار شد، مدیر ناحیه سه کرج اظهار داشت: طرح افتتاح رادیو قرآن در مدارس به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ قرآن همچنین آشنایی دانش آموزان با قرآن و معانی آیات آن، بهینه کردن آموزش قرآن در سال نوآوری و شکوفایی در مدارس اجرا می شود.

وی افزود: دانش آموزان فعلی جامعه آینده سازان این مرز و بوم هستند و باید موفقیتهای روز افزون در زمینه های مختلف را کسب کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگی قرآنی و آگاهی دانش آموزان در این زمینه یکی از اهداف این طرح است که در تمامی مدارس و در سه مقطع تحصیلی اجرا می شود.

جمالی بیان داشت: دانش آموزان هفته ای دو بار اطلاعاتی در زمینه های قرآنی و دینی مانند معانی آیات و داستانهای قرآنی کسب می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب و امام (ره) قرآن باید در مدارس نهادینه شود و دانش آموزان به قرآن پناه برند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عنوان کرد: باید زمینه برقراری ارتباط دانش آموزان با تک تک پیامهای آیات این کتاب آسمانی فراهم شود و این کار به دست معلمان و اولیای مدارس انجام می شود.

همچنین در مراسمی که در مدرسه جوادالائمه آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج اجرا شد که در این مراسم مدیر این مدرسه بیان داشت: رادیو قرآن در مدارس هفته ای دو روز اجرا می شود و در آن مسابقات مختلف قرآنی، سرود و تواشیح، احکام و نماز، ترجمه آیات این کتاب آسمانی، قرائت و حفظ آیات، معرفی چهره های قرآنی برگزار می شود.

سید محمود حسینی اعلام کرد: با هدف تشویق دانش آموزان دیگر و سوق دادن آنها به سمت کارهای فرهنگی و قرآنی، در این طرح از قاریان ممتاز ناحیه چهار کرج در منطقه تقدیر می شود.