به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود عدالت‌پرور اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، طرح جمع‌آوری سلاح با هدف پاکسازی نقاط جرم‌خیز به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و هماهنگی با مقام قضایی، ۱۹ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز را در عملیات‌های جداگانه شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از منازل و مخفیگاه‌های متهمان، ۳۰ قبضه سلاح جنگی، ۴۰ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: طرح‌های پاکسازی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز با هدف حفظ آرامش و امنیت شهروندان به‌صورت مستمر و مقتدرانه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ عدالت‌پرور کاهش زمینه وقوع جرائم، به‌ویژه جرائم خشن، و ارتقای ضریب امنیت اجتماعی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و از دارندگان سلاح‌های غیرمجاز خواست هرچه سریع‌تر سلاح‌های خود را به پلیس تحویل دهند.