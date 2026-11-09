به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آسیایی صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواف با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام، افتخاری بزرگ و فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان است؛ ازاین‌رو، باید مراسمی در شأن مقام شامخ این شهید والامقام برگزار شود.

فرماندار خواف با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی روستای زوزن افزود: انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، مجموعه‌های مردمی و حضور پرشور اقشار مختلف مردم، زمینه برگزاری مراسمی باشکوه، منسجم و درخور شأن این شهید عزیز فراهم شود.

وی همچنین هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانست و بر اجرای برنامه‌هایی مردمی، هدفمند و اثرگذار در این ایام تأکید کرد.

سرهنگ زنگنه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خواف، نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جایگاه معنوی حضور شهدای گمنام در میان مردم، بر ضرورت هماهنگی و همکاری تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام تأکید کرد.

وی همچنین بر نقش مجموعه بسیج، پایگاه‌های مقاومت و گروه‌های مردمی در فضاسازی فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مشارکت فعال در برنامه‌های استقبال و تشییع شهید گمنام تأکید کرد.