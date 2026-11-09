به گزارش خبرنگار مهر، محسن علی‌اکبریان، بعدازظهر دوشنبه، در آیین افتتاح پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی، شعبه پارک فناوری پردیس در شهر دماوند،با تشریح نقش مراکز رشد در تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکار، راه‌اندازی این شعبه جدید را گامی مؤثر در راستای حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری در شرق استان تهران توصیف کرد.

علی‌اکبریان با اشاره به نحوه شکل‌گیری این مجموعه با مشارکت خیرین تصریح کرد که پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی حاصل همکاری سه‌جانبه میان بنیاد علم‌وفناوری مصطفی، حاج اکبر ابراهیمی و پارک فناوری پردیس است که با هدف توانمندسازی تیم‌های فناور و ایجاد بستر اشتغال تخصصی در منطقه دماوند به بهره‌برداری رسیده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های استقرار و فعالیت‌های این مرکز افزود: در فاز نخست این طرح، ساختمان مرکز برای استقرار شرکت‌ها آماده‌سازی شده و هم‌اکنون ۲۰ شرکت دانش‌بنیان با اشتغال‌زایی برای ۶۲ نفر در این فضا مستقر شده‌اند که تاکنون ۲۹ محصول فناورانه توسعه داده و ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب کرده‌اند.

رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس با تأکید بر سابقه و کارنامه موفق این مجموعه از سال ۱۳۸۶ گفت: مرکز رشد فناوری نخبگان تاکنون میزبان حدود ۶۰۰ شرکت بوده و در حال حاضر نیز حدود ۱۴۰ شرکت فعال با بیش از ۵۰۰ نیروی متخصص تحت پوشش دارد که از این میان ۹۳ شرکت به مرحله رشدیافتگی کامل رسیده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه خدمات آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی، اتصال شرکت‌های مستقر به بازار و گسترش فضاهای کار اشتراکی از برنامه‌های آتی این مجموعه است تا به عنوان قطبی برای شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان در شرق استان تهران نقش‌آفرینی کند.