سرهنگ هادی پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و پیش از سفر از سلامت برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: شهروندان از تردد و توقف در مسیرهای مستعد سیلاب و انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و عابران پیاده نیز هنگام عبور از خیابان به جلو و اطراف خود توجه کافی داشته باشند.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی با توجه به احتمال کندی ترافیک از شهروندان درخواست کرد با صبر و حوصله و همکاری با مأموران پلیس راهور در حفظ ایمنی معابر مشارکت کنند.