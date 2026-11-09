به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از شرکت‌های بذری و مزارع کلزای شهرستان کوهدشت با اشاره به روند توزیع بذر در استان اظهار داشت: توزیع بذر در مناطق سردسیر لرستان تقریباً به پایان رسیده و در حال حاضر این روند در مناطق گرمسیر ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ذخایر بذری و برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب بذر در سطح استان، افزود: کشاورزان مناطق گرمسیر باید هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بذر گندم مورد نیاز خود اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌های بذری و بررسی میزان بذر توزیع‌شده و موجودی انبارها را از عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع مناسب بذر در استان دانست.

وضعیت مطلوب مزارع کلزای کوهدشت

در ادامه این بازدید، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان و هیئت همراه از مزارع کلزای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت بازدید کردند. بررسی‌های میدانی نشان داد این مزارع از نظر شرایط رشد، استقرار بوته‌ها و سطح سبز در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

در جریان این بازدید، بر ضرورت مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا تأکید و به کشاورزان توصیه شد به‌محض مساعد شدن شرایط آب‌وهوایی و فراهم شدن امکان انجام عملیات زراعی، مبارزه با علف‌های هرز را در برنامه کاری خود قرار دهند.

تأمین بذر مناسب و باکیفیت و نظارت بر فرآیند توزیع آن، از مؤلفه‌های مهم در پشتیبانی از تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی استان به شمار می‌رود.