به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله بتویی با حکم اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به‌عنوان شهردار نیشابور منصوب شد و حکم انتصاب خود را از نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دریافت کرد.

این انتصاب در پی پیشنهاد شورای اسلامی شهر نیشابور و طی مراحل قانونی صادر شده است.در حکم وزیر کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران متعهد و کارآمد، برنامه‌ریزی هدفمند و تحقق سیاست‌های کلان در حوزه مدیریت شهری تأکید شده است.

صیانت از حقوق شهروندان، پایبندی به اصول معماری اسلامی ـ ایرانی، ارتقای شفافیت و سلامت اداری، مقابله با فساد، بهبود کیفیت خدمات شهری و توسعه پایدار از دیگر محورهای مورد تأکید است.

توزیع عادلانه امکانات، حفظ محیط زیست و تقویت مشارکت شهروندان نیز از جمله نکاتی است که در این حکم بر آن‌ها تصریح شده است تا مدیریت شهری جدید برنامه‌های خود را بر مبنای این مطالبات پیش ببرد.

حبیب‌الله بتویی از مدیران باسابقه حوزه مدیریت شهری نیشابور به شمار می‌رود که سوابقی همچون عضویت در شورای اسلامی شهر در دوره‌های دوم و ششم، سرپرستی شهرداری در سال ۱۳۹۴، معاونت خدمات شهری، معاونت اجرایی شهردار و مدیرعاملی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر را در کارنامه خود دارد.