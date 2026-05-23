استیضاح شهردار نیشابور کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر پس از کش و قوس های فراوان ۵ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور با امضا طرح سوال از شهردار نیشابور فرآیند استیضاح شهردار نیشابور را بطور رسمی کلید زدند. به علت تغییر در قانون استیضاح شهردار فرآیند تغییر شهرداران طولانی تر شده است و قبل اعلام طرح سوال در صحن علنی شورای اسلامی شهر ابتدا باید در یک کمیسیون تخصصی مطرح و در صورت قانع نشدن اعضا سپس به صحن ارجاع شود.

موضوعات طرح سوال از شهردار نیشابور شامل ساماندهی ورودی شهر، اجرای مکانیزم آسفالت و مناسب سازی ۴۵ متری جنوب تا پل حصار، معرفی گزینه های جانشینی ذی حساب، عکس برداری هوایی سطح شهر، ساماندهی سد معبر و اجراییات، ممیزی املاک، جامع سازی سامانه های شهرداری، جداره سازی خیابان امام خمینی(ره)، اصلاحات ترافیکی، مکان رویداد حدیث سلسله الذهب، عدم نظارت بر قراردادها و عدم برگزاری مناقصات می‌گردد.

۱۰۰ هزار متر مربع زمین برای شهر آزادسازی کردم

سید حسن میرفانی، شهردار نیشابور در جلسه طرح سوال خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر نیشابور اظهار کرد: بدلیل مشکلات ذی حسابی در گذشته حتی نمی توانستیم از بانک ها وام بگیریم اما با پیگیری ها این مشکلات در حال رفع است و علاوه بر آن مشکلات تامین اجتماعی را نیز حل کردیم.

شهردار نیشابور افزود: من هیچ وقت فکر نمی کردم بخاطر ایجاد مکان رویداد حدیث سلسله الذهب امام رضا (ع) از من سوال شود.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ صندلی و نیمکت در اغتشاشات دی ماه را که آسیب دیده بود را بازسازی کردیم و آنها کف پوش ها و آیلندها را می کندند تا بتوانند چیزی را پرتاب کنند. شهرداری نیشابور آسیب های فراوانی در این تایم زمانی متحمل شد.

میرفانی ابراز کرد: در طی ۴ سال حضورم در سمت شهردار نیشابور ۱۰۰ هزار متر مربع زمین را برای شهر آزادسازی کردم.

شهردار نیشابور گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرداری سپرده داریم که شورای اسلامی شهر مانع از سپرده گذاری آن در بخش های مختلف شد.

برخی از آقایان شورا من را بازی می‌دهند اما در بازی راه نمی دهند

احمد همت آبادی حاجی، عضو شورای اسلامی شهر نیشابور نیز در این جلسه اظهار کرد: ما با توجه به اینکه در ابتدا شورا اقلیت بودیم، شهردار مدنظر ما انتخاب نشد و بعد از یکسال از خدمت آقای میرفانی گفتیم ایشان بدرد نیشابور نمی خورد و در سال ۱۴۰۲ قرار بود شهردار را تغییر دهیم و به علت کنار کشیدن آقای صادقی عضو شورا از استیضاح شهردار من هم کنار کشیدم.

عضو شورای اسلامی شهر نیشابور افزود: در سال ۱۴۰۳ مجددا جزو استیضاح کنندگان شهردار بودم اما باز هم برخی از اعضای فعلی همراهی نکردند و هیچ نتیجه ای نگرفتیم.

وی بیان کرد: من از بیرون شورا حرفی را نمی پذیرم، برخی از آقایان شورا من را بازی می‌دهند اما در بازی راه نمی دهند و به همین علت در استیضاح فعلی شهردار همکاری نمی‌کنم.

آقای شهردار فقط اسم اش آقای شهردار است

محمد کاظم صادقی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیشابور در این جلسه اظهار کرد: در گزارش حسابرسی عرب برزو ذی حساب شهرداری نیشابور در اکثریت بندهای ۷ سازمان شهرداری ذکر شده است «موارد واصل نشد» و عملا حسابرسی رد شده و موارد مورد نظر واصل نشده است.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیشابور افزود: شهردار فقط اسمش شهردار است کسانی دیگری در شهرداری تصمیم می‌گیرند.

مدیران فعلی شهرداری لایق نیستند

حبیب‌الله بتویی، عضو شورای اسلامی شهر نیشابور اظهار کرد: امضاهای طلایی در شهرداری نیشابور در اختیار معاونان شهردار است.

عضو شورای اسلامی شهر نیشابورافزود: تمام حرف های آقای شهردار در خصوص ذی حساب الکی است و واقعیت چیز دیگری است.

وی بیان کرد: خیابان دارایی باید بصورت آزمایشی یک طرفه می‌شد و اکنون با یک فاجعه ترافیکی در این محدوده روبرو هستیم.

بتویی ابراز کرد: مدیران فعلی شهرداری لایق نیستند و آنقدر جسارت دارند که در شهرداری امضا جمع می کنند و به ما می‌دهند که چرا میخواهید از آقای شهردار سوال کنید.

در پارک بانوان یک طاووس بی بال را گذاشتند

سعید نیرآبادی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیشابور در این جلسه نیز اظهار کرد: وضعیت تاب، سرسره و اقلام ورزشی پارک ها بسیار فاجعه بار است و کسی پاسخگو نیست.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیشابور افزود: در پارک بانوان یک طاووس بی بال را گذاشتند و می‌گویند باغ پرندگان ایجاد کردیم.

جلسه طرح سوال شهردار نیشابور با تنش‌های زیادی همراه بود و پس از رای گیری ۴ عضو شورای اسلامی شهر نیشابور از دفاعیات شهردار نیشابور قانع شدند و ۵ عضو دیگر قانع نشدند. بدین ترتیب طبق قانون جدید شهردار نیشابور اولین کارت زرد قانونی خود را از شورا اخذ و وارد فرآیند استیضاح شد.

درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به‌صورت صریح طرح و به امضاء حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت‌رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد حساب تعداد امضا بعد از ۱۰ روز کاری، شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود.