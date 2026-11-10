به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر،، با اشاره به اهمیت خدمات پزشکی قانونی و ارتباط مستقیم آن با حقوق، سلامت و آرامش خانواده‌ها اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات این مجموعه و فراهم کردن امکانات لازم برای ارائه خدمات در شهرستان، از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه ویژه مسئولان دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های خدمات عمومی افزود: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و هزینه‌های سنگین زندگی مواجه هستند، باید تلاش کنیم با تقویت امکانات و تجهیزات در شهرستان، از مراجعات غیرضروری مردم به مرکز استان جلوگیری و زمینه کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور آنان فراهم شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده درباره وضعیت سردخانه نگهداری متوفیان، این موضوع را از مسائل مهم و نیازمند رسیدگی فوری دانست و بر ضرورت ساماندهی شرایط نگهداری متوفیان و تأمین امکانات بهداشتی و استاندارد در این بخش تأکید کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان و ضرورت تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی، استفاده از ظرفیت خیرین و افراد نیکوکار را راهکاری مؤثر برای تأمین بخشی از تجهیزات موردنیاز این مجموعه دانست و خواستار فرهنگ‌سازی برای هدایت کمک‌های خیرخواهانه به سمت نیازهای ضروری و زیرساختی جامعه شد.

وی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در تخصیص و جذب اعتبارات، اظهار کرد: در کنار اقداماتی که در سال‌های گذشته برای توسعه زیرساخت‌ها انجام شده است، همچنان در برخی حوزه‌های مرتبط با سلامت و خدمات عمومی کمبودهایی وجود دارد که رفع آنها نیازمند تدبیر، اولویت‌بندی صحیح و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است.

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت توجه به توزیع متوازن امکانات و اعتبارات در سطح استان بوشهر، خواستار پیگیری مطالبات شهرستان‌های شمال استان و استفاده مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی و اعتباری استان برای رفع نیازهای مردم شد.

در این دیدار، مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر نیز با تشریح بخشی از مشکلات و نیازهای این مجموعه در شهرستان گناوه، وضعیت سردخانه متوفیان، کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات موردنیاز سالن تشریح را از مهم‌ترین چالش‌های موجود عنوان کرد.

پوریا خوش روز با اشاره به محدودیت‌های استخدامی و اعتباری دستگاه، خواستار همکاری شهرداری و مجموعه مدیریت شهرستان برای تأمین نیروی موردنیاز به‌صورت مأمور یا از طریق ظرفیت‌های پیمانکاری شد و افزود: نیروی موردنیاز پس از تأمین، آموزش‌های تخصصی لازم را برای همکاری در فرایندهای سالن تشریح دریافت خواهد کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر همچنین با اشاره به هزینه‌های رفت‌وآمد خانواده‌ها برای دریافت خدمات در مرکز استان، راه‌اندازی و تجهیز کامل امکانات پزشکی قانونی در گناوه را اقدامی مؤثر در کاهش مشکلات مردم شهرستان و مناطق شمالی استان دانست.

وی با بیان اینکه تأمین برخی تجهیزات موردنیاز از طریق مشارکت خیرین نیز قابل پیگیری است، ابراز امیدواری کرد با همراهی امام جمعه، شهرداری، مسئولان شهرستان و خیرین، زمینه رفع موانع موجود و تکمیل ظرفیت خدمات پزشکی قانونی در گناوه فراهم شود.

در پایان این دیدار، بر ضرورت پیگیری موضوع از طریق تعامل با شهرداری، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و خیرین شهرستان و فراهم کردن زمینه تأمین نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز برای بهبود خدمات پزشکی قانونی در شمال استان بوشهر تأکید شد.