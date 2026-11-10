علی اکبر صادقی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش مصرف گاز در پی کاهش دمای هوا اظهار کرد: برودت هوا در روزهای گذشته موجب افزایش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعبی مصرف گاز در استان شده است، با این حال شبکه گاز قزوین در وضعیت پایدار قرار دارد و در حال حاضر مشکل خاصی برای تأمین گاز وجود ندارد.

رئیس بهره‌برداری مرکز و شمال شرکت گاز استان قزوین با اشاره به برنامه‌های نظارتی برای کنترل مصرف در ادارات، واحدهای تجاری و صنایع گفت: بر اساس بخشنامه‌های ابلاغ‌شده، ادارات، واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری باید دمای محیط خود را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

وی افزود: رعایت این دستورالعمل مستلزم تنظیم و راه‌اندازی مناسب موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی متناسب با ضوابط ابلاغی است.

صادقی‌فر با اشاره به آغاز طرح نظارت بر مصرف گاز در ادارات و واحدهای تجاری بیان کرد: همکاران شرکت گاز با لباس متحدالشکل و تجهیزات دماسنج به این مراکز مراجعه می‌کنند و دمای محیط را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی از شهروندان خواست با رعایت چند راهکار ساده، در حفظ پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال مشارکت کنند و گفت: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه، استفاده از پنجره‌های دوجداره، پوشیدن لباس گرم و متناسب با فصل، درزگیری درها و پنجره‌ها و تعمیر و نگهداری تجهیزات گرمایشی از جمله اقداماتی است که به کاهش مصرف گاز کمک می‌کند.

رئیس بهره‌برداری مرکز و شمال شرکت گاز استان قزوین همچنین بر استفاده از تجهیزات گرمایشی دارای برچسب انرژی A و B و تنظیم دمای آب موتورخانه‌ها حداکثر تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد تأکید کرد.

پرداخت پاداش به دانش‌آموزان و معلمان برتر طرح همیار گاز

صادقی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی طرح ملی «همیار گاز» گفت: این طرح یکی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی شرکت ملی گاز ایران برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه است و بر اساس عملکرد ثبت‌شده در سامانه آن، به دانش‌آموزان و معلمان برتر پاداش ماهانه تعلق می‌گیرد.

وی افزود: برای دانش‌آموزان برتر ماهانه یک میلیون تومان و برای معلمان برتر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

وی از دانش‌آموزان و معلمان خواست با ثبت‌نام در سامانه همیار گاز، در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند.