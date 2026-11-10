به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، فروش هشت محصول سواری و تجاری سبک گروه بهمن‌ از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فرآیند شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، متقاضیان از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای بازدید از خودروهای عرضه شده و ثبت پیشنهاد قیمت اقدام کنند.

بازدید از خودروها در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) امکان‌پذیر است. در این مرحله خودروهای هاوال H۹، مزدا ۳، اینوی، اوتار ۱۱، ریسپکت پرایم، کاپرا، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه‌ می‌شوند.

به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند.

همچنین در انتهای فرآیند واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد. مشتریان از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند. خودروهای عرضه شده با قیمت پایه‌ای پایین‌تر نسبت به بازار به فروش می‌رسند تا متقاضیان فرصت خرید با قیمت مناسب را پیدا کند.