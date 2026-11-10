به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری، در حاشیه صحن شورا با بیان اینکه حقوق کارگران پیش از پایان هر ماه پرداخت می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: فقط حدود ۱۰۰ نفر کارگر بودند که عدم پرداخت حقوق آنها هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و پیمانکار از حقوق این کارگران به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کرد.

وی همچنین تصریح کرد: حقوق باقی مانده این کارگران علیرغم رویه‌ها و قراردادها به عنوان یک کار انسانی و حسب دستور رئیس شورای شهر تهران از حساب شهرداری تهران پرداخت شد.

باقری با بیان اینکه ما به ۱۰۰ هزار نفر حقوق می‌دهیم و مشکلی برای پرداخت حقوق ۱۰۰ نفر نداریم، یادآور شد: تلاش می‌کنیم که مسائل حقوقی با پیمانکار در مراجع قضایی را به نحوی پیش ببریم که کارگران در این میان آسیبی نبینند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه حقوق کارگران پیش از پایان هر ماه پرداخت می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اظهار کرد: تنها حدود ۱۰۰ نفر کارگر بودند که عدم پرداخت حقوق آنها هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و پیمانکار از حقوق این کارگران به عنوان اهرم فشار استفاده می کرد.

وی تصریح کرد: حقوق باقی مانده این کارگران علیرغم رویه‌ها و قراردادها به عنوان یک کار انسانی و حسب دستور رئیس شورای شهر تهران از حساب شهرداری تهران پرداخت شد.

باقری با بیان اینکه ما به ۱۰۰ هزار نفر حقوق می‌دهیم و مشکلی برای پرداخت حقوق ۱۰۰ نفر نداریم، یادآور شد: تلاش می‌کنیم که مسائل حقوقی با پیمانکار در مراجع قضایی را به نحوی پیش ببریم و کارگران در این میان آسیبی نبینند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، از شهرداری تهران درخواست کرد که حقوق تعدادی از کارگران خدمات شهری که در سه ماه گذشته پرداخت نشده بود، هرچه سریع تر پرداخت شود.