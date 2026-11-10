به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح سه شنبه در نشست بررسی مسائل و ظرفیت‌های توسعه بخش کشاورزی شهرستان فامنین با تاکید بر جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد استان اظهار کرد: استان همدان با برخورداری از سه مزیت مهم کشاورزی، گردشگری و معدن ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی دارد که در این میان بخش کشاورزی با سهمی بیش از ۲۸ درصد در اقتصاد استان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی استان افزود: ارتقای بهره‌وری از منابع آب و خاک یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و در این مسیر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و ارتقای درآمد کشاورزان با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ظرفیت ایجاد شهرک گلخانه‌ای در روستای فیض‌آباد فامنین تصریح کرد: این منطقه از ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای برخوردار است و با حمایت مسئولان و همراهی فرماندار و مدیران شهرستان می‌توان زمینه شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را در آن فراهم کرد.

خانجانی افشار با بیان اینکه توسعه ۱۰۰ هکتار گلخانه در فیض‌آباد به حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب آب نیاز دارد، گفت: در صورت مساعدت برای اختصاص سهم بخش کشاورزی از منابع پساب، امکان تامین آب مورد نیاز این طرح فراهم خواهد شد و شرکت شهرک‌های کشاورزی نیز آمادگی دارد با برنامه‌ریزی و قید فوریت اقدامات اجرایی لازم را دنبال کند.

وی با تاکید بر ظرفیت ویژه فامنین در تولید گل‌های شاخه بریده خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطح گلخانه‌های تولید گل شاخه بریده در استان حدود ۱۴.۵ هکتار است و با اجرای طرح ۱۰۰ هکتاری فیض‌آباد، ظرفیت تولید استان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان ادامه داد: تحقق این طرح می‌تواند شهرستان فامنین را به قطب تولید گل‌های شاخه بریده در غرب آسیا تبدیل کند و زمینه توسعه صادرات این محصول به کشورهای منطقه و بازارهای هدف را فراهم آورد؛ امری که نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تامین آب و زیرساخت‌های مورد نیاز است.