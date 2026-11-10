علی ستاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والا و ماندگار شهدای والامقام در تاریخ ایران اسلامی اظهار کرد: «شهدا ستاره‌های درخشان آسمان عزت و استقلال کشور هستند که با گذشتن از عزیزترین دارایی خود، امنیت و اقتدار را برای ما به ارمغان آوردند. شهدای گمنام اگرچه نامی بر سنگ مزارشان نیست، اما عزیزترین و خوش‌نام‌ترین فرزندان این مرزوبوم به شمار می‌روند و امروز وظیفه همه ماست که خادمانی شایسته برای آنان باشیم.»

وی با تشریح جزئیات مراسم میزبانی افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در ستاد هماهنگی شهرستان به ریاست فرماندار محترم و هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی کاروان متبرک شهدای گمنام روز امروز سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح وارد شهرستان بهار شد و تا ساعت ۲۲ فضای شهرستان را به عطر ایثار و معنویت معطر می‌شود.

ستاری در ادامه به نحوه تردد کاروان شهدا در مناطق مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: به منظور بهره‌مندی حداکثری عموم مردم و اهالی محترم روستاها پیکرهای مطهر در قالب ۲ محور مجزا تشییع خواهند شد.

وی افزود: محور نخست شامل مسیر لالجین، مهاجران و دستجرد بوده و محور دوم بخش مرکزی، شهر بهار و صالح‌آباد را پوشش می‌دهد و همچنین پیکر مطهر این پرستوهای گمنام امروز در مدارس منتخب مناطق سه‌گانه حضور یافت تا نسل جوان و دانش‌آموزان عزیز از برنامه‌های روایتگری و فضایت معنوی آن بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد شهید شهرستان بهار درباره ویژه برنامه‌های اداری و مردمی خاطرنشان کرد: کارکنان و خادمان مردم در دستگاه‌های اجرایی هم با حضور در نمازخانه فرمانداری در مراسمی معنوی با آرمان‌های والای این ۲ شهید گمنام تجدید عهد و پیمان کردند و در بخش پایانی برنامه‌ها و از ساعت ۲۱ سه‌شنبه شب نشست روشنگری و محفل معنوی بزرگی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج مرتضی قلیج‌خانی مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید استان همدان در محل میدان امام خمینی (ره) شهر بهار برگزار می‌شود.