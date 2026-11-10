به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام از برگزاری باشکوه مراسم تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۲۲ آبان همزمان باسالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

فرماندار اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ، امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون و مدیون خون پاک شهدا دانست و بر ضرورت قدردانی از این مجاهدت‌ها تأکید کرد.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل امروز را از وظایف مهم برشمرد.

قلندری ادامه داد: آیین تشییع این دو شهید گمنام، همزمان با سراسر کشور و با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و «خوش آمدی قهرمان»، در روز جمعه ۲۲ آبان همزمان باسالروز شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان شریعتی اردبیل به سمت مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی افزود: پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر یکی از شهدا در بوستان مصلای امام خمینی (ره) اردبیل خاکسپاری و پیکر مطهر شهید دیگر جهت خاکسپاری به شهرستان گرمی منتقل خواهد شد.

قلندری از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و فضاسازی مناسب شهری خبر داد و از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور اردبیل دعوت کرد تا با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کنند.