به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت و بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با به‌روزرسانی فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کدتعرفه‌های مرتبط با این وزارتخانه، ثبت‌سفارش‌هایی که در سال جاری یک‌بار مجوز سهمیه ارزی یا بهینه‌سازی ارزی آنها تأیید شده است، با رعایت شروط مشخص، امکان ادامه فرایند را بدون بررسی مجدد مجوز سهمیه خواهند داشت.

بر این اساس، برخورداری از این معافیت منوط به رعایت سه شرط اصلی است؛ به‌طوری‌که ارزش پرونده ثبت‌سفارش افزایش نیافته باشد، نوع ارز تغییری نکرده باشد و ارزش حوزه در مجوزهای سهمیه‌ای و ارزش تعرفه در مجوزهای بهینه‌سازی نیز ثابت باقی بماند.

طبق ضوابط اعلام‌شده، در صورت نقض هر یک از این شروط، پرونده از شمول استثنای مذکور خارج شده و سقف سهمیه یا بهینه‌سازی ارزی مربوطه مجدداً کنترل خواهد شد.

همچنین تغییر محل تأمین ارز از اولویت‌های پایین‌تر به اولویت‌های بالاتر، موجب خروج پرونده از این معافیت می‌شود. ترتیب اولویت محل‌های تأمین ارز نیز از بالاترین به پایین‌ترین اولویت شامل خرید ارز از سیستم بانکی، صادرات دیگران، صادرات خود و سپرده خود و دیگران است.

بر اساس این تصمیم، قاعده جدید در حال حاضر در فرایند بهینه‌سازی ارزی و همچنین فرایند سهمیه ارزی حوزه‌های بازرگانی و تولیدی عملیاتی شده است و اجرای آن برای سایر حوزه‌های سهمیه ارزی به زمان دیگری موکول شده است.

این تصمیم با هدف تسهیل ادامه فرایند ثبت‌سفارش پرونده‌هایی اتخاذ شده است که پیش‌تر مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و در شرایط و مشخصات اصلی آنها تغییری ایجاد نشده است.