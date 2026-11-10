به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه هم‌زمان با ورود پیکر مطهر شهید گمنام به فرمانداری ویژه گنبدکاووس، مسئولان شهرستان با حضور در مراسم استقبال، این شهید والامقام را بر دوش گرفته و به ساختمان فرمانداری منتقل کردند.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های آنان تجدید عهد کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین استقبال و گرامیداشت این شهید گمنام روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه در نقاط مختلف شهرستان از جمله مدارس، دانشگاه پیام نور، اداره زندان، مساجد، گلزار شهدای گمنام و میدان انقلاب برگزار می‌شود.

حضور این شهید والامقام در میان اقشار مختلف مردم، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و نمایش وحدت و همبستگی اسلامی در شهرستان گنبدکاووس فراهم کرده است.