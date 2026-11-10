به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بارش باران با این حجم طی روزهای اخیر در تمام کشورهای دنیا شرایط سختی را در چند ساعت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: اگر این میزان آب را با آن سرعت کنترل نمی‌کردیم، بحران ایجاد می‌شد که خوشبختانه کنترل شد و مشکلی ایجاد نشد.

وی افزود: جریانات سیاسی از چنین اتفاقاتی برای عقده گشایی استفاده می‌کنند. اگر اشکالی هم وجود دارد ارتباطی به سایر خدمات در شهر ندارد. مدیریت شهری در بحران جنگ اجازه نداد تصویری از جنگ به دنیا مخابره شود. شما چگونه اجازه می دهید این مدیریت شهری به نابلدی متهم شود. شما که جز دوچرخه سواری کاری بلد نبودید!

آخوندی با بیان اینکه دولت اشکالات زیادی دارد اما منتقدین به آن نمی‌پردازند، تصریح کرد: در این شرایط جنگی ما نگاه سیاسی نداریم. اتفاقاً همین مدیریت شهری کمک کار دولت است و به جای اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشید دیگران را به نابلدی متهم می‌کنید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: برخی حتی کار رسانه ای هم بلد نیستند. وقتی زحمات هزاران نیروی انسانی را زیر سؤال می برند باید برخورد شود. حتماً نقد درست است و مدیران شهرداری باید گوش دهند اما این موارد افسار گسیختگی است که دولت باید از آن جلوگیری کند.