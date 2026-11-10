به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین داده‌های معاملاتی نفت در بازارهای جهانی نشان می‌دهد بهای نفت خام برنت در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با افت همراه شده و به محدوده ۹۱ دلار در هر بشکه رسیده است.

بر اساس داده‌های وب‌سایت OilPrice، هر بشکه نفت خام برنت در قرارداد ماه ژانویه با قیمت ۹۱ دلار و ۳۲ سنت معامله شده که نسبت به روز معاملاتی پیش از آن یک دلار و ۲۷ سنت، معادل ۱.۳۷ درصد کاهش داشته است.

نمودار تغییرات قیمت نفت برنت نشان می‌دهد این شاخص طی روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت نفت در ابتدای بازه نمایش‌داده‌شده در نمودار، در محدوده ۱۰۴ دلار قرار داشت و پس از افتی محسوس تا حوالی ۹۴ دلار، در ادامه با یک دوره افزایش موقت به نزدیکی ۱۰۰ دلار رسید.

با این حال، روند نزولی بار دیگر بر بازار غلبه کرد و قیمت برنت در معاملات منتهی به ۱۹ آبان به محدوده ۹۱ دلار عقب نشست.

درصد تغییرات ثبت‌شده در آخرین به‌روزرسانی این داده‌ها نیز از تداوم فشار نزولی بر قیمت نفت برنت حکایت دارد؛ به‌طوری که این شاخص با افت ۱.۳۷ درصدی در سطح ۹۱ دلار و ۳۲ سنت قرار گرفته است.