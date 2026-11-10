حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ویژه‌برنامه‌هایی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با سیره، شخصیت و سبک زندگی بانوی دو عالم در مجتمع نور اداره تبلیغات اسلامی بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها با حضور جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم اجرا می‌شود و دانش‌آموزان مدارس مختلف شهرستان به‌صورت روزانه در این مجتمع حضور پیدا می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به اینکه روزانه دانش‌آموزان پنج مدرسه در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، بیان کرد: اجرای نمایش، روایت داستان و قصه‌گویی از جمله بخش‌های این ویژه‌برنامه است که تلاش دارد مفاهیم دینی و آموزه‌های فاطمی را در قالبی جذاب و متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان منتقل کند.

جمادیان ادامه داد: در پایان این برنامه‌ها، یادبودهایی متبرک به نام حضرت فاطمه زهرا(س) به دانش‌آموزان اهدا می‌شود تا این حضور و آشنایی با فرهنگ فاطمی در خاطر آنان ماندگار شود.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از روش‌های متنوع فرهنگی و هنری در انتقال مفاهیم دینی به نسل نوجوان خاطرنشان کرد: چنین برنامه‌هایی فرصتی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با سیره اهل‌بیت(ع) و تقویت پیوند نسل جوان با ارزش‌های دینی و معنوی است.