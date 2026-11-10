به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، در نشست مجمع نمایندگان استان تهران جذب بیش از ۵۳ همت سرمایه‌گذاری خارجی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با بودجه کشور، کسری بودجه و نیاز پروژه‌های عمرانی کافی نیست، اظهار کرد: با وجود تحقق هدف پیش‌بینی‌شده در سال نخست برنامه، ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار فراتر از عملکرد فعلی است.

فلسفی طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و تصویب پروژه‌های تأمین مالی خارجی، به‌ویژه در همکاری با طرف‌های چینی را از موانع جذب سرمایه دانست و افزود: باید با اصلاح سازوکارهای اقتصادی و طراحی ابزارهای مالی جدید، زمینه تقویت ارزش پول ملی و افزایش نقش ریال در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، هدایت نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به طرح اقتصاد مقاومتی تهیه‌شده با مشارکت نمایندگان مجلس، معیشت مردم، کنترل گرانی‌ها، اجرای طرح کالابرگ، واردات و صادرات و مسائل گمرکی را از موضوعات مهم اقتصادی برشمرد و بر لزوم تسهیل فرآیندهای اقتصادی متناسب با شرایط کشور تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد جلسات مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت مستمر ادامه یابد و مسائل اقتصادی با تمرکز بر اولویت‌ها و دستیابی به راهکارهای عملیاتی پیگیری شود.