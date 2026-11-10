به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات حضور پرندگان مهاجر اظهار داشت که همزمان با آغاز فصل مهاجرت، محدوده سد نمرود این شهرستان میزبان تعدادی از پرندگان مهاجر شده است؛ موضوعی که بیانگر اهمیت منابع آبی منطقه به‌عنوان زیستگاه، محل استراحت و تغذیه پرندگان در مسیر مهاجرت سالانه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه، با اشاره به نقش حیاتی منابع آبی در پایداری اکوسیستم افزود که تالاب‌ها، دریاچه‌ها و سدها از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر به شمار می‌روند و حفاظت از این عرصه‌ها برای تأمین امنیت و نیازهای زیستی این گونه‌ها و حفظ تنوع زیستی منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در خصوص ضرورت مشارکت عمومی تصریح کرد که حضور پرندگان مهاجر در محدوده سد نمرود، صیانت از منابع آبی را دوچندان می‌کند و از شهروندان و گردشگران خواست از نزدیک شدن به محل تجمع پرندگان و ایجاد سر و صدا خودداری کرده و هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.