به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، بعداز ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به پرونده قتل دو شهروند در اندیشه شهریار و تهرانسر، جزئیات روند شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را تشریح کرد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران با انجام اقدامات فنی، بررسی صحنه قتل و تحقیقات میدانی، ابتدا همدست قاتل را در اندیشه شهریار شناسایی و دستگیر کردند و با اعترافات او، قاتل اصلی نیز در عملیاتی جداگانه در «گلشهر» کرج در دام پلیس گرفتار شد.

خدابخشی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی به جرم خود مبنی بر قتل با انگیزه سرقت طلاجات از مقتولان اعتراف کرد، تصریح کرد: قاتل به همراه همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.