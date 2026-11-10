به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه به کاربران خود اعلام کرد، با توجه به روزآمد شدن رتبه‌بندی بازرگانان، لطفاً نسبت به مشاهده و بررسی ویرایش جدید رتبه، سقف اعتباری واردات و صادرات و همچنین شاخص‌ها و رشته‌ فعالیت‌های مجاز خود از طریق سامانه جامع تجارت (بخش عملیات رتبه‌بندی و مالی - مدیریت رتبه‌بندی) اقدام کنید.

همچنین در این اطلاعیه آمده است، نحوه محاسبه سقف واردات نسبت به نسخه‌های گذشته تغییری نداشته و صرفاً شاخص‌ها به‌روزرسانی شده‌اند.

اهم تغییرات محاسبه سقف صادرات به شرح زیر است:

۱. بازرگانانی که در ۵ سال گذشته فاقد عملکرد صادراتی بوده‌اند، در مرحله اول سقف صادراتی پایه آن‌ها صفر لحاظ شده و انجام صادرات صرفاً منوط به تودیع ضمانت‌نامه معتبر خواهد بود.

۲. بازرگانانی که دارای عملکرد صادراتی بوده اما درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها در تعهدات سررسیدشده «صفر» است، مشمول محدودیت سیستمی شده و سقف صادراتی دریافت نخواهند کرد.

۳. مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده سقف صادراتی یک بازرگان، رتبه محاسبه‌شده در سامانه، عملکرد صادراتی و میزان سرمایه او است.

۴. عملکرد صادراتی بر اساس بالاترین مقدار میان «مجموع صادرات ۳ سال اخیر» و «حداکثر صادرات در یک سال از ۵ سال گذشته» بازرگان ملاک محاسبه قرار گرفته است.

گفتنی است، بازرگانان می‌توانند صرفا یک‌بار در هر ویرایش رتبه‌بندی، رشته فعالیت‌های خود را انتخاب کنند و پس از ثبت نهایی تا ویرایش بعدی رتبه‌بندی امکان تغییر هیچ کدام از رشته فعالیت‌های انتخابی را نخواهند داشت.