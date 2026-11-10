به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده کلاهبرداری‌های سریالی در معاملات خرید و فروش دام با دستگیری متهمی که چند سال از دسترس پلیس خارج بود، وارد مرحله تازه‌ای شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت فردی که با خرید احشام و ارائه چک‌های جعلی و فاقد موجودی از فروشندگان کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد این فرد با جلب اعتماد دامداران و فروشندگان احشام، دام‌های مورد معامله را تحویل گرفته و در مقابل، چک‌هایی ارائه می‌کرد که جعلی یا فاقد اعتبار بودند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به ابعاد این پرونده بیان کرد: تاکنون ۱۰ تا ۱۵ نفر از مالباختگان در چند استان کشور شناسایی شده‌اند و مجموع خسارت واردشده به آنان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

الهی با بیان اینکه متهم حدود سه سال متواری بود، ادامه داد: سرانجام کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، این فرد را در حالی شناسایی و دستگیر کردند که قصد داشت کلاهبرداری دیگری با همین شیوه انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: متهم برای تکمیل تحقیقات و رسیدگی به شکایت مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان به شهروندان توصیه کرد در معاملات خرید و فروش دام، پیش از تحویل احشام از اصالت چک و اعتبار حساب صادرکننده اطمینان حاصل کنند و تا زمان احراز وصول وجه، از تحویل کالا خودداری کنند.